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Феррари вручила Карлосу Сайнсу подарок с историей
Какие воспоминания
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Формулы-1 "Феррари" доставила своему бывшему испанскому автогонщику Карлосу Сайнсу болид F1-75, на котором он завоевал первую победу в "Королевских гонках", пишет издание La Gazzetta dello Sport.
Карлос стал не первым пилотом итальянского коллектива, который получил в подарок от "Феррари" болид.
Ранее такой чести удостоились двукратный чемпион Фернандо Алонсо, ныне выступающий за "Астон Мартин", и четырёхкратный обладатель титула Себастьян Феттель.
Управляя болидом F1-75, Сайнс одержал победу на Гран-при Великобритании в 2022 году, которая стала для него первым триумфом в карьере.
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