Шарль Леклер: Надеюсь, что мы остановим доминирование Ферстаппена

27-летний пилот "Феррари" Шарль Леклер заявил о желании итальянской команды остановить доминацию четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из "Ред Булл".

"Да, я действительно надеюсь, что мы остановим доминирование Ферстаппена. Если мы посмотрим на нашу первую часть сезона, то увидим, что мы были далеки от борьбы за Кубок конструкторов. Вторая часть сезона прошла действительно хорошо, и команда проделала невероятную работу.

Я думаю, что мы с Карлосом проделали действительно хорошую работу вместе. Так что, да, мы закончили сезон сильными, и уверен, что в следующем году мы начнём так же сильно, как заканчивали в этом", — приводит слова Леклера издание GРblog.

В 2025 году напарником Леклера станет семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон.