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Леклер – об уходе Сайнса: По-прежнему будем проводить вместе время

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Дружеские отношения

Леклер – об уходе Сайнса: По-прежнему будем проводить вместе время

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, как реагирует на решение коллектива прекратить сотрудничество с Карлосом Сайнсом.

"С одной стороны, я не буду безумно скучать по нему, ведь он все еще будет в паддоке, возможно, в 20 метрах от меня. И, как я уже говорил о Фреде, Карлос тоже не моя девушка.

Мне очень нравится Карлос, но я уверен, что мы проведем вместе еще много времени. У нас действительно хорошие отношения, которые сохранятся даже после его ухода из Ferrari. Да, мы больше не будем работать вместе, но мы по-прежнему будем проводить вместе время.

Однако он хороший человек, и мы очень хорошо ладим. Это помогало нам работать вместе" – сказал Шарль.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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