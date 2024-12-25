Леклер – об уходе Сайнса: По-прежнему будем проводить вместе время

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, как реагирует на решение коллектива прекратить сотрудничество с Карлосом Сайнсом.

"С одной стороны, я не буду безумно скучать по нему, ведь он все еще будет в паддоке, возможно, в 20 метрах от меня. И, как я уже говорил о Фреде, Карлос тоже не моя девушка.

Мне очень нравится Карлос, но я уверен, что мы проведем вместе еще много времени. У нас действительно хорошие отношения, которые сохранятся даже после его ухода из Ferrari. Да, мы больше не будем работать вместе, но мы по-прежнему будем проводить вместе время.

Однако он хороший человек, и мы очень хорошо ладим. Это помогало нам работать вместе" – сказал Шарль.