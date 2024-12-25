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48 метров трубок. Стали известны детали нового комплекта для охлаждения пилотов

Автоспорт

Интересная система

48 метров трубок. Стали известны детали нового комплекта для охлаждения пилотов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание Autosport раскрыло детали нового комплекта для охлаждения гонщиков, который будет использоваться в Формуле-1 с 2025 года.

Она состоит из двух основных элементов: корпуса, в котором расположены компоненты (микрокомпрессор, испаритель и конденсационный блок), обеспечивающие охлаждение жидкости, а также огнестойкого белья, которое гонщики должны надевать под комбинезон.

В бельё встроен ряд трубок общей длиной около 48 м, расположенных таким образом, чтобы покрыть грудь и спину гонщика. Эти трубки соединены с основным корпусом системы охлаждения, так что жидкость (смесь воздуха, воды или раствора хлорида натрия, хлорида калия или пропиленгликоля) будет перетекать, чтобы охладить пилота.

Система будет питаться от специального аккумулятора, поэтому ФИА увеличила на 5 кг минимальный вес машины при использовании этого устройства.

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