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Gentlemen’s Quarterly опубликовал топ-10 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1
Ферстаппена нет в списке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
GQ (Gentlemen’s Quarterly), ежемесячный мужской журнал о моде и стиле, бизнесе и спорте, привёл список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1. В этом рейтинге учтены все совокупные доходы действующих и бывших пилотов Ф-1.
Список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1 по версии GQ:
1. Михаэль Шумахер — $ 889,6 млн.
2. Льюис Хэмилтон — $ 422,6 млн.
3. Фернандо Алонсо — $ 385,5 млн.
4. Ники Лауда — $ 296,5 млн.
5. Кими Райкконен — $ 270,6 млн.
6. Дженсон Баттон — $ 222,4 млн.
7. Себастьян Феттель — $ 207,6 млн.
8. Марио Андретти — $ 192,7 млн.
9. Эдди Ирвайн — $ 177,9 млн.
10. Ален Прост — $ 148,2 млн.
Ранее журнал GQ назвал Льюиса Хэмилтона самым стильным мужчиной 2024 года. Семикратный чемпион Формулы-1 опередил в финале голосования австралийского актёра Джейкоба Элорди.
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