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Gentlemen’s Quarterly опубликовал топ-10 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1

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Ферстаппена нет в списке

Gentlemen’s Quarterly опубликовал топ-10 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

GQ (Gentlemen’s Quarterly), ежемесячный мужской журнал о моде и стиле, бизнесе и спорте, привёл список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1. В этом рейтинге учтены все совокупные доходы действующих и бывших пилотов Ф-1.

Список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1 по версии GQ:

1. Михаэль Шумахер — $ 889,6 млн.

2. Льюис Хэмилтон — $ 422,6 млн.

3. Фернандо Алонсо — $ 385,5 млн.

4. Ники Лауда — $ 296,5 млн.

5. Кими Райкконен — $ 270,6 млн.

6. Дженсон Баттон — $ 222,4 млн.

7. Себастьян Феттель — $ 207,6 млн.

8. Марио Андретти — $ 192,7 млн.

9. Эдди Ирвайн — $ 177,9 млн.

10. Ален Прост — $ 148,2 млн.

Ранее журнал GQ назвал Льюиса Хэмилтона самым стильным мужчиной 2024 года. Семикратный чемпион Формулы-1 опередил в финале голосования австралийского актёра Джейкоба Элорди.

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