Рассел: Психологически нахожусь в очень хорошем состоянии, чувствую себя очень уверенно

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал о своей форме в сезоне 2024.

"Я просто чувствую себя очень уверенно в машине, я уверен в себе. Психологически нахожусь в очень хорошем состоянии, особенно когда дело касается таких напряженных моментов, когда нужно выжать из себя максимум.

Не хочу сравнивать себя с напарником, но если говорить только о моих личных результатах, то я чувствую, что пилотую лучше, чем когда-либо.

Каждый гонщик способен проехать отличный круг и показать отличный результат, но когда давление растет и дело доходит до одного круга в третьем сегменте, вот здесь все и сводится к чистому уму. И я чувствую, что узнал много нового о себе и о том, как извлечь из себя максимум. Для каждого это по-разному. Но я просто знаю, что работает именно для меня" – сказал гонщик.

Напомним, что новый сезон стартует 16 марта в Мельбурне, а завершится 7 декабря в Абу-Даби.