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Ферстаппен: Собираюсь реализовать свои мечты с Мерседес, Феррари и Астон Мартин

Автоспорт

Пилот рассказал о своих планах

Ферстаппен: Собираюсь реализовать свои мечты с Мерседес, Феррари и Астон Мартин

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", намекнул, что может стать пилотом других коллективов за пределами "Королевских гонок".

"Когда я рассуждаю или задумываюсь о смене команды, то речь идёт не только о Формуле-1. После карьеры в "Королевских гонках" у меня есть несколько целей, таких как WEC и моя собственная команда. Многое меняется, и в конечном счёте должна быть какая-то итоговая программа на будущее.

С кем я собираюсь реализовать свои мечты? Я веду такие дискуссии с разными коллективами. "Мерседес", "Феррари", "Астон Мартин". И это даже не связано с самой Формулой-1. "Ред Булл", конечно, тоже многое делает за пределами Формулы-1. Так что я рассматриваю все варианты и в конце концов выбираю то, что считаю лучшим", — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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