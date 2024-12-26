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Серхио Перес обратился к болельщикам

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Ранее пилот покинул Ред Булл

Серхио Перес обратился к болельщикам

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканський гонщик Серхіо Перес розмістив новий пост на своїй сторінці в соціальних мережах, де привітав підписників із Різдвом.

"З Різдвом, нехай бог благословить ваші домівки і принесе мир! У цей час ми завжди повинні думати про тих, кому пощастило менше! Бажаю вам усього найкращого і, перш за все, миру!" - написав Серхіо.

Нагадаємо, 18 грудня "Ред Булл" повідомив, що Перес у сезоні-2025 не буде бойовим пілотом команди. Напарником Макса Ферстаппена стане новозеландець Ліам Лоусон.

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Серхио Перес
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