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Сотрудничает с Ред Булл. Льюис Хэмилтон может купить команду MotoGP
Но не повлияет ли эта покупка на карьеру пилота
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может купить австрийскую команду MotoGP КТМ. Об этом рассказал руководитель КТМ Пит Байер.
"Могу лишь сказать, что у нас были очень интересные переговоры с его представителями. Ни для кого не секрет, что Льюис Хэмилтон интересуется MotoGP и подумывает о создании собственной команды. Идут конкретные переговоры", — приводит слова Байера Speedweek.
Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду "Феррари".
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