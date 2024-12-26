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Сотрудничает с Ред Булл. Льюис Хэмилтон может купить команду MotoGP

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Но не повлияет ли эта покупка на карьеру пилота

Сотрудничает с Ред Булл. Льюис Хэмилтон может купить команду MotoGP

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может купить австрийскую команду MotoGP КТМ. Об этом рассказал руководитель КТМ Пит Байер.

"Могу лишь сказать, что у нас были очень интересные переговоры с его представителями. Ни для кого не секрет, что Льюис Хэмилтон интересуется MotoGP и подумывает о создании собственной команды. Идут конкретные переговоры", — приводит слова Байера Speedweek.

Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду "Феррари".

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Льюис Хэмилтон
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