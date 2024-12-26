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Боттас: Иногда нужно сделать шаг назад
Он стал резервным пилотом Мерседес
Фото: Твіттер Альфа Ромео
35-летний финский автогонщик Формулы-1 Валттери Боттас высказался о том, как относится к роли резервного пилота в немецкой команде "Мерседес".
"Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Сейчас для меня главное — составить представление о том, что я буду делать на два-три года вперёд, как лучше всего этого добиться и как лучше всего снова занять место на стартовой решётке Формулы-1.
Но, с другой стороны, да, это резервная роль. Впереди много работы и возможностей, но в то же время это отличный бренд, крупный производитель автомобилей. Я был там пять лет назад, и это действительно могло бы открыть передо мной новые возможности", — приводит слова Боттаса издание Racignnews365.
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