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Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл
Пилот недоволен болидом
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оценил выступление мексиканского гонщика Серхио Переса в минувшем сезоне Формулы-1.
Серхио занял восьмое место в общем зачёте пилотов. По окончании сезона команда сообщила, что в следующем году Перес больше не будет её боевым пилотом.
"Чеко было тяжело, потому что у нас просто была очень непростая в управлении машина. Не сказать про это нельзя. Самая большая проблема в сезоне-2024 заключалась в том, что наша машина не работала", — приводит слова Ферстаппена Formel1.de со ссылкой на Viaplay.
Новым напарником Ферстаппена в следующем сезоне будут новозеландец Лиам Лоусон.
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