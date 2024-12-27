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Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл

Автоспорт

Пилот недоволен болидом

Ферстаппен назвал главную проблему Ред Булл

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оценил выступление мексиканского гонщика Серхио Переса в минувшем сезоне Формулы-1.

Серхио занял восьмое место в общем зачёте пилотов. По окончании сезона команда сообщила, что в следующем году Перес больше не будет её боевым пилотом.

"Чеко было тяжело, потому что у нас просто была очень непростая в управлении машина. Не сказать про это нельзя. Самая большая проблема в сезоне-2024 заключалась в том, что наша машина не работала", — приводит слова Ферстаппена Formel1.de со ссылкой на Viaplay.

Новым напарником Ферстаппена в следующем сезоне будут новозеландец Лиам Лоусон.

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