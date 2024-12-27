Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лиам Лоусон: Для меня огромная честь заменить Серхио Переса
Но сумеет ли он это сделать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды "Ред Булл" Лиам Лоусон высказался о замене мексиканского пилота Серхио Переса, которого Лиам заменил в составе австрийского коллектива.
"Для меня это огромная честь. Честно говоря, моя история взаимоотношений с Серхио восходит к тому времени, когда я был ребёнком… Помню, как смотрел Гран-при, на котором, как мне кажется, действительно прошла одна из его самых выдающихся гонок, когда он выступал в Малайзии за "Заубер", и тогда Перес сражался с Фернандо Алонсо.
Так что заменить такого гонщика, как Серхио, который внёс свой огромный вклад в Формулу-1 — это настоящее безумие. Это серьёзная работа, но, очевидно, это захватывающе. И теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы добиться максимума в своих выступлениях и помочь команде завоевать титул", — приводит слова Лоусона издание Sports Illustrated.
Популярное сейчас
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Gentlemen’s Quarterly опубликовал топ-10 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня