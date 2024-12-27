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Лиам Лоусон: Для меня огромная честь заменить Серхио Переса

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Но сумеет ли он это сделать

Лиам Лоусон: Для меня огромная честь заменить Серхио Переса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды "Ред Булл" Лиам Лоусон высказался о замене мексиканского пилота Серхио Переса, которого Лиам заменил в составе австрийского коллектива.

"Для меня это огромная честь. Честно говоря, моя история взаимоотношений с Серхио восходит к тому времени, когда я был ребёнком… Помню, как смотрел Гран-при, на котором, как мне кажется, действительно прошла одна из его самых выдающихся гонок, когда он выступал в Малайзии за "Заубер", и тогда Перес сражался с Фернандо Алонсо.

Так что заменить такого гонщика, как Серхио, который внёс свой огромный вклад в Формулу-1 — это настоящее безумие. Это серьёзная работа, но, очевидно, это захватывающе. И теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы добиться максимума в своих выступлениях и помочь команде завоевать титул", — приводит слова Лоусона издание Sports Illustrated.

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