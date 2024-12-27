Руководил компанией 43 года. Умер бывший глава Suzuki Осаму Судзуки

Компания Suzuki Motor Corporation сообщила, что в возрасте 94 лет умер Осам Судзуки, который возглавлял её на протяжении 43 лет — с 1978 по 2021 год.

В общей сложности Осаму Судзуки отдал Suzuki почти 70 лет жизни.

Похороны Осаму Судзуки пройдут позднее. На них будут присутствовать лишь близкие родственники.