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Руководил компанией 43 года. Умер бывший глава Suzuki Осаму Судзуки
Ему было 94 года
Фото: autocentre.ua
Компания Suzuki Motor Corporation сообщила, что в возрасте 94 лет умер Осам Судзуки, который возглавлял её на протяжении 43 лет — с 1978 по 2021 год.
В общей сложности Осаму Судзуки отдал Suzuki почти 70 лет жизни.
Похороны Осаму Судзуки пройдут позднее. На них будут присутствовать лишь близкие родственники.
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