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Леклер: У нас внутри команды изменился менталитет
Пилот высказался об изменениях внутри коллектива
Фото: Getty Images
27-летний Шарль Леклер, выступающий за команду "Феррари", высказался о психологических изменениях внутри итальянского коллектива.
"У нас внутри команды изменился менталитет. И я всегда говорил, что "Феррари", на мой взгляд, невероятна, потому что в коллективе очень много страсти, и это здорово, поскольку все готовы работать сверхурочно и действительно мотивированы изменить ситуацию к лучшему.
Однако, когда дела идут плохо, люди, работающие в «Феррари», страдают больше, потому что у них есть эмоциональная привязанность к бренду, которой, возможно, не хватает в других командах. И мы прекрасно преодолели стрессовые ситуации в этом сезоне", — приводит слова Леклера издание Racingnews365.
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