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Ферстаппен рассказал, при каких условиях не станет чемпионом 2025 года
Проблемы, которые нужно решить
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие проблемы его команда должна исправить до 2025 года, чтобы снова претендовать на чемпионство. Слова гонщика цитирует De Telegraaf:
"Если ситуация с болидом не изменится, то в 2025 году я не буду чемпионом. Всё просто. Мы в команде знаем, что нам нужно сделать шаг вперед, чтобы быть конкурентными.
Я верю, что Ред Булл решит проблемы с балансом машины, управляемостью в медленных поворотах и на неровных трассах. Это наши слабые точки, где конкуренты нас обыгрывают" – сказал Макс.
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