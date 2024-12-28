Ферстаппен рассказал, при каких условиях не станет чемпионом 2025 года

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие проблемы его команда должна исправить до 2025 года, чтобы снова претендовать на чемпионство. Слова гонщика цитирует De Telegraaf:

"Если ситуация с болидом не изменится, то в 2025 году я не буду чемпионом. Всё просто. Мы в команде знаем, что нам нужно сделать шаг вперед, чтобы быть конкурентными.

Я верю, что Ред Булл решит проблемы с балансом машины, управляемостью в медленных поворотах и ​​на неровных трассах. Это наши слабые точки, где конкуренты нас обыгрывают" – сказал Макс.