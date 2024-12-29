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Отец Ферстаппена рассказал, при каких условиях гонщик останется в Red Bull

Автоспорт

Совершенно логично

Отец Ферстаппена рассказал, при каких условиях гонщик останется в Red Bull

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Отец Макса Ферстаппена, чемпиона Формулы-1 сезона 2024 Йос Ферстаппен рассказал, при каких условиях его сын останется в расположении команды.

"Дальнейшие планы Макса? Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация здесь, в Red Bull.

Послушайте, если команда сможет сделать это снова в следующем году, и мы впереди, тогда Макс просто останется" – сказал Йос.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал, как может выиграть сезон 2025.

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Источник:
f1analytic
Опубликовал: Андрей Хижняк
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