Отец Ферстаппена рассказал, при каких условиях гонщик останется в Red Bull

Отец Макса Ферстаппена, чемпиона Формулы-1 сезона 2024 Йос Ферстаппен рассказал, при каких условиях его сын останется в расположении команды.

"Дальнейшие планы Макса? Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация здесь, в Red Bull.

Послушайте, если команда сможет сделать это снова в следующем году, и мы впереди, тогда Макс просто останется" – сказал Йос.