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Отец Ферстаппена рассказал, при каких условиях гонщик останется в Red Bull
Совершенно логично
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец Макса Ферстаппена, чемпиона Формулы-1 сезона 2024 Йос Ферстаппен рассказал, при каких условиях его сын останется в расположении команды.
"Дальнейшие планы Макса? Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация здесь, в Red Bull.
Послушайте, если команда сможет сделать это снова в следующем году, и мы впереди, тогда Макс просто останется" – сказал Йос.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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Источник:f1analytic
Опубликовал: Андрей Хижняк
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