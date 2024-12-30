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Одна из ведущих компаний в мире мотоспорта может уйти из MotoGP, Moto2 и Moto3

Автоспорт

У компании серьезные финансовые трудности

Одна из ведущих компаний в мире мотоспорта может уйти из MotoGP, Moto2 и Moto3

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания KTM может прекратить выступление в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP в 2026 году. Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

Сообщается, что KTM находится в тяжёлом финансовом положении. В связи с этим компания намерена срочно уволить 391 сотрудника с января по февраль, а также сократить рабочее время до 30 часов в неделю для 83% работников в январе и феврале. Сокращение производства может быть продлено ещё на четыре недели, если мотоциклы на складах не будут распроданы.

В такой ситуации KTM планирует уйти из MotoGP, Moto2 и Moto3. За счёт этого компания будет экономить € 46 млн в год.

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