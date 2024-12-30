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Тото Вольф намекнул на возвращение Льюиса Хэмилтона

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Руководитель команды заинтриговал

Тото Вольф намекнул на возвращение Льюиса Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что Льюис Хэмилтон всегда будет желанным гостем в немецкой команде после завершения его гоночной карьеры.

"Нет никакого разрыва отношений ни между "Мерседесом" и Льюисом, ни между ним со мной и Сьюзи (жена Вольфа) лично. Наоборот. Думаю, Льюис решил заняться чем-то другим на последнем этапе своей карьеры, и я это понимаю — или могу понять, — но он всегда будет частью этой семьи и всегда будет желанным гостем в этой семье. И однажды, может быть, когда он закончит гоняться, нас ждут новые приключения", — сказал Вольф в подкасте F1 Beyond the Grid.

Напомним, со следующего года Льюис Хэмилтон будет выступать за "Феррари".

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