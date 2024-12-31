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Макс Ферстаппен назвал команду, в которой бы никогда не выиграл чемпионат

Автоспорт

Команда не может конкурировать с топами

Макс Ферстаппен назвал команду, в которой бы никогда не выиграл чемпионат

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах соперников на чемпионство в следующих сезонах Формулы-1.

"Конечно, это возможно, но только до определённой степени. Нельзя выиграть чемпионат мира на "Кик-Заубере". Конечно, это невозможно. В этом сезоне мы максимально реализовали все шансы в определённые важные моменты, когда другие допускали ошибки. Именно так мы в конечном итоге и выиграли чемпионат", — приводит слова Ферстаппена Formule1.

Ранее нидерландец поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, заявив, что он не слишком много думает о том, чтобы стать пятикратным чемпионом.

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