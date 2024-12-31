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Ферстаппен назвал один из худших Гран-при сезона

Автоспорт

Тогда команда показала далеко не лучший результат

Ферстаппен назвал один из худших Гран-при сезона

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вспомнил о Гран-при Италии минувшего сезона Формулы-1, где он занял шестое место.

"Было несколько гонок, о которых я думал, что они не должны случаться слишком часто. В противном случае у нас действительно возникли бы проблемы. Как в Монце, да. Если бы мы так выступали до конца сезона..." — приводит слова Ферстаппена Formule1.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024.

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