Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен назвал один из худших Гран-при сезона
Тогда команда показала далеко не лучший результат
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вспомнил о Гран-при Италии минувшего сезона Формулы-1, где он занял шестое место.
"Было несколько гонок, о которых я думал, что они не должны случаться слишком часто. В противном случае у нас действительно возникли бы проблемы. Как в Монце, да. Если бы мы так выступали до конца сезона..." — приводит слова Ферстаппена Formule1.
Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо
- Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Отец Ферстаппена рассказал, при каких условиях гонщик останется в Red Bull
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000