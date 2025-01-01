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Советник Ред Булл: Я рассчитываю на очень захватывающую битву между четырьмя топ-командами

Автоспорт

Посмотрим, какой сезон выдадут команды

Советник Ред Булл: Я рассчитываю на очень захватывающую битву между четырьмя топ-командами

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ставит перед командой цель завоевать в следующем году для Макса Ферстаппена пятый подряд титул чемпиона Формулы-1, чего ранее не удалось сделать с Себастьяном Феттелем.

"В следующем году, я надеюсь, нам удастся завоевать пятый чемпионский титул. У нас не получилось это с Себастьяном Феттелем из-за изменившихся правил по моторам.

Однако на этот раз правила остаются прежними. С другой стороны, это также означает, что все остальные команды будут ещё ближе друг к другу, поэтому я рассчитываю на очень захватывающую битву между четырьмя топ-командами", — приводит слова Марко RacingNews365.

Напомним, что Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024.

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