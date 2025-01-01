Ферстаппен: В 2025 году мы не будем фаворитами

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что его команда не будет фаворитом в новом сезоне Формулы-1.

"Мы не будем фаворитами, но это нормально. Мы имели проблемы, и теперь нам надо двигаться вперед и что-то менять.

В последних 12 или 13 гонках мы не были самыми быстрыми. Нам нужно многое изменить, чтобы быть первыми, но, возможно, это и хорошо - не быть фаворитом хотя бы раз", - отметил Макс.