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Оскар Пиастри: Надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий
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Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Макларена" Оскар Пиастри высказался о "правилах папайи", которые определяют применение командных приказов, а так же выразил надежду, что в следующем году только он и Ландо Норрис будут бороться за чемпионство.
"Мы знаем, что нужно поступать правильно, когда это необходимо. И да, я думаю, что в следующем году, конечно, хочу оказаться в положении, когда смогу бороться за титул, и, надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий.
Но даже без этих более жёстких командных приказов мы всегда работали так, чтобы поступать правильно друг для друга, и я не думаю, что это изменится", — приводит слова Пиастри Autosport.
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