Оскар Пиастри: Надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри высказался о "правилах папайи", которые определяют применение командных приказов, а так же выразил надежду, что в следующем году только он и Ландо Норрис будут бороться за чемпионство.

"Мы знаем, что нужно поступать правильно, когда это необходимо. И да, я думаю, что в следующем году, конечно, хочу оказаться в положении, когда смогу бороться за титул, и, надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий.

Но даже без этих более жёстких командных приказов мы всегда работали так, чтобы поступать правильно друг для друга, и я не думаю, что это изменится", — приводит слова Пиастри Autosport.