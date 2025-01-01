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Оскар Пиастри: Надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий

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Про Ферстаппена забыли

Оскар Пиастри: Надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри высказался о "правилах папайи", которые определяют применение командных приказов, а так же выразил надежду, что в следующем году только он и Ландо Норрис будут бороться за чемпионство.

"Мы знаем, что нужно поступать правильно, когда это необходимо. И да, я думаю, что в следующем году, конечно, хочу оказаться в положении, когда смогу бороться за титул, и, надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий.

Но даже без этих более жёстких командных приказов мы всегда работали так, чтобы поступать правильно друг для друга, и я не думаю, что это изменится", — приводит слова Пиастри Autosport.

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Оскар Пиастри
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