Ферстаппен – об отношениях с Норрисом: Между нами все хорошо

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своем отношении к гонщику "Макларену" Лэндо Норрису.

"В социальных сетях люди всегда все усложняют. Там полно идиотов, которым всегда есть что сказать или на что пожаловаться. Да, там есть много положительных людей, но при этом есть настоящие идиоты. Думаю, лучше просто не обращать на это внимания. Мы с Ландо очень хорошо ладим.

Конечно, иногда на трассе может быть некоторая напряженность, но к тому, что за ее пределами, это не должно иметь никакого значения. Мы всегда стараемся делать все, что в наших силах, чтобы добиться наилучшего результата. Мы боремся за титул чемпиона мира. Так что нормально, когда такие вещи случаются. Между нами все хорошо" – сказал Макс.