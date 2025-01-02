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Леклер: Мы значительно ускорили темп

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Леклер: Мы значительно ускорили темп

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от сезона-2024.

"Первая часть сезона получилась непростой. Безусловно, у нас была не самая быстрая машина. На самом деле мы работали над тем, чтобы сделать ее быстрее. Во второй половине сезона мы проделали невероятную работу, в основном по улучшению скорости болида.

Мы значительно ускорили темп. Были гораздо ближе к ребятам, и на некоторых гонках наша машина, вероятно, была самой быстрой" – сказал Шарль.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал о своем отношении к Норрису.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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