Леклер: Мы значительно ускорили темп

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от сезона-2024.

"Первая часть сезона получилась непростой. Безусловно, у нас была не самая быстрая машина. На самом деле мы работали над тем, чтобы сделать ее быстрее. Во второй половине сезона мы проделали невероятную работу, в основном по улучшению скорости болида.

Мы значительно ускорили темп. Были гораздо ближе к ребятам, и на некоторых гонках наша машина, вероятно, была самой быстрой" – сказал Шарль.