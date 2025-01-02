Руководитель Ред Булл рассказал, почему команда не подписала контракт с Карлосом Сайнсом

Руководитель команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер объяснил, почему коллектив не подписал контракт с испанцем Карлосом Сайнсом.

"Карлос — отличный гонщик, и у нас с ним по-прежнему остаются открытые возможности в будущем. Мы рассматривали его кандидатуру, и во многих отношениях можно было бы сказать, что в подписании контракта с Карлосом была реальная логика, но мы приняли решение посмотреть на него изнутри и поверить в юношескую программу.

Это привлекает больше юниоров, потому что они видят путь в Формулу-1, и, если бы мы вышли за рамки программы, это было бы неправильным сигналом, потому что сейчас очень большая конкуренция между командами за молодых пилотов, даже в возрасте 13-14 лет.

Это здорово, потому что мы инвестируем в молодые таланты, но, присоединяясь к программе "Ред Булл", вы видите чёткий путь, который, если вы добьётесь успеха, в значительной степени гарантирует вам попадание в Формулу-1. Мы всегда предпочитаем предоставлять возможность развиваться по программе для юниоров", — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.