Советник Ред Булл: Думаю, Перес всё ещё рассчитывает вернуться в Формулу-1

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко не исключил, что Серхио Перес может подписать контракт с другой командой после расторжения соглашения с австрийской командой.

"Думаю, он всё ещё рассчитывает вернуться в Формулу-1, пусть все места на следующий сезон уже разобраны. Но если он отсидится в стороне один сезон, то, будучи опытным гонщиком, он может получить новые возможности", — приводит слова Марко Motorsport Week.

Ранее в качестве наиболее вероятного места продолжения карьеры мексиканца издание назвало команду "Кадиллак", которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году.