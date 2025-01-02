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Советник Ред Булл: Думаю, Перес всё ещё рассчитывает вернуться в Формулу-1
Посмотрим, кто из команд захочет подписать пилота в следующем сезоне
Фото: Getty Images
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко не исключил, что Серхио Перес может подписать контракт с другой командой после расторжения соглашения с австрийской командой.
"Думаю, он всё ещё рассчитывает вернуться в Формулу-1, пусть все места на следующий сезон уже разобраны. Но если он отсидится в стороне один сезон, то, будучи опытным гонщиком, он может получить новые возможности", — приводит слова Марко Motorsport Week.
Ранее в качестве наиболее вероятного места продолжения карьеры мексиканца издание назвало команду "Кадиллак", которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году.
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