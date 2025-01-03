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Уильямс представил Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота
Место Сайнса в Феррари занял Льюис Хэмилтон
Фото: X
Команда "Уильямс" официально представила Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота. Испанец станет напарником Александера Албона с сезона-2025. Промовидео было снято заранее, во время постсезонных тестов в Абу-Даби. Закреплённый за Сайнсом номер 55 обыграли с наступившим 2025 годом.
Карлос принял решение перейти в коллектив из Гроува после того, как его место в "Феррари" отдали семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.
New year, new beginnings.— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 2, 2025
Bienvenido, Carlos ????️ pic.twitter.com/3GxdBV9yAk
В минувшем сезоне Сайнс набрал 290 очков в личном зачёте, заняв пятое место. "Феррари" — вторая в Кубке конструкторов.
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