Уильямс представил Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота

Команда "Уильямс" официально представила Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота. Испанец станет напарником Александера Албона с сезона-2025. Промовидео было снято заранее, во время постсезонных тестов в Абу-Даби. Закреплённый за Сайнсом номер 55 обыграли с наступившим 2025 годом.

Карлос принял решение перейти в коллектив из Гроува после того, как его место в "Феррари" отдали семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

New year, new beginnings.



Bienvenido, Carlos ????️ pic.twitter.com/3GxdBV9yAk — Williams Racing (@WilliamsRacing) January 2, 2025

В минувшем сезоне Сайнс набрал 290 очков в личном зачёте, заняв пятое место. "Феррари" — вторая в Кубке конструкторов.