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Уильямс представил Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота

Автоспорт

Место Сайнса в Феррари занял Льюис Хэмилтон

Уильямс представил Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота

Фото: X

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Уильямс" официально представила Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота. Испанец станет напарником Александера Албона с сезона-2025. Промовидео было снято заранее, во время постсезонных тестов в Абу-Даби. Закреплённый за Сайнсом номер 55 обыграли с наступившим 2025 годом.

Карлос принял решение перейти в коллектив из Гроува после того, как его место в "Феррари" отдали семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

В минувшем сезоне Сайнс набрал 290 очков в личном зачёте, заняв пятое место. "Феррари" — вторая в Кубке конструкторов.

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