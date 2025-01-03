Ред Булл прекратил сотрудничество с крупным спонсором

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" прекратила сотрудничество с криптовалютной биржей Bybit. Об этом информирует Racingnews365. Логотип Bybit был удалён из официального списка спонсоров "Ред Булл".

Команда Формулы-1 и биржа подписали соглашение о сотрудничестве в преддверии сезона 2022 года. Его стоимость оценивалась в $ 50 млн в год. По сведениям источника, Bybit и "Ред Булл" обсуждали новый контракт, но не смогли прийти к компромиссу. Также сообщается, что в скором времени гоночный коллектив из Австрии может объявить о заключении соглашений с несколькими новыми спонсорами.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 "Ред Булл" занял третье место в Кубке конструкторов.