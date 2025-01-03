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Леклер: Я могу сказать, что доволен сезоном
Очень достойное выступление
Фото: Planet F1
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер подвел итоги 2024 года и рассказал о своем выступлении в прошлом сезоне.
"Оглядываясь назад, я могу сказать, что доволен сезоном. Весьма редко я могу посмотреть на прошлое и сказать, что остался доволен. У нас было очень мало упущенных возможностей 2024-го. Да, после Монако в течение двух-трех гонок у нас был спад производительности, когда мы провели модернизацию, которая не сработала должным образом, и нам пришлось настраивать машину такими способами, какими мы не хотели ее конфигурировать, но мы должны извлечь из этого какой-то урок.
Но мы находимся на таком уровне в конце сезона, потому что мы прошли через неудачи в течение двух-трех гонок. Так что я не стал бы этого менять, и думаю, что мы сделали правильный выбор как команда, поэтому если сложить все воедино — это был положительный сезон. Мы использовали свой максимум во всех гонках и проделали хорошую работу" – сказал Леклер.
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