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Леклер: Я могу сказать, что доволен сезоном

Автоспорт
Обновлено

Очень достойное выступление

Леклер: Я могу сказать, что доволен сезоном

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер подвел итоги 2024 года и рассказал о своем выступлении в прошлом сезоне.

"Оглядываясь назад, я могу сказать, что доволен сезоном. Весьма редко я могу посмотреть на прошлое и сказать, что остался доволен. У нас было очень мало упущенных возможностей 2024-го. Да, после Монако в течение двух-трех гонок у нас был спад производительности, когда мы провели модернизацию, которая не сработала должным образом, и нам пришлось настраивать машину такими способами, какими мы не хотели ее конфигурировать, но мы должны извлечь из этого какой-то урок.

Но мы находимся на таком уровне в конце сезона, потому что мы прошли через неудачи в течение двух-трех гонок. Так что я не стал бы этого менять, и думаю, что мы сделали правильный выбор как команда, поэтому если сложить все воедино — это был положительный сезон. Мы использовали свой максимум во всех гонках и проделали хорошую работу" – сказал Леклер.

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формула-1 Шарль Леклер
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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