Пилот Мерседес может покинуть Формулу-1

Финский гонщик Валттери Боттас поделился мнением о своём будущем.

"У меня будет возможность заняться другими делами. Впереди меня ждёт гонка чемпионов в Сиднее… Я участвовал в ралли ради поддержания формы. Мне на протяжении трёх лет не разрешали этого, но мне это нравилось. В основном это было ради развлечения и поддержания формы. Однако я открыт для других серий, в частности, Суперкаров.

Кроме того, сейчас я думаю, что если возвращение в Формулу-1 в 2026 году по какой-то причине не состоится, то мое внимание, вероятно, переключится на "Индикар", — приводит слова Боттаса RacingNews365.

Боттас нынешний сезон провёл в составе "Кик-Заубера", не набрав очков за сезон.