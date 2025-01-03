  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пилот Мерседес может покинуть Формулу-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пилот Мерседес может покинуть Формулу-1

Автоспорт

Гонщик уже определился со своим будущим

Пилот Мерседес может покинуть Формулу-1

фото - formula1.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финский гонщик Валттери Боттас поделился мнением о своём будущем.

"У меня будет возможность заняться другими делами. Впереди меня ждёт гонка чемпионов в Сиднее… Я участвовал в ралли ради поддержания формы. Мне на протяжении трёх лет не разрешали этого, но мне это нравилось. В основном это было ради развлечения и поддержания формы. Однако я открыт для других серий, в частности, Суперкаров.

Кроме того, сейчас я думаю, что если возвращение в Формулу-1 в 2026 году по какой-то причине не состоится, то мое внимание, вероятно, переключится на "Индикар", — приводит слова Боттаса RacingNews365.

Боттас нынешний сезон провёл в составе "Кик-Заубера", не набрав очков за сезон.

По теме
yellow-arrow
Ред Булл прекратил сотрудничество с крупным спонсором
yellow-arrow
Леклер: Я могу сказать, что доволен сезоном
yellow-arrow
Уильямс представил Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота
Валттери Боттас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости