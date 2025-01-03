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Руководитель Ред Булл рассказал о трудностях, которые могут появиться в Феррари из-за Хэмилтона
Посмотрим, кто станет пилотом номер один
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер поделился мнением о решении итальянской команды Формулы-1 "Феррари" заключить контракт с семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном.
В новом сезоне в составе "Скудерии" будут выступать Хэмилтон и Шарль Леклер.
"В такой команде, как "Феррари", в 2025 году будет два пилота, которые станут отбирать очки друг у друга. На какую лошадь делать ставку в такой ситуации? Нужно поддерживать их обоих, но иногда это приводит к разногласиям внутри команды. У разных команд разные подходы", — приводит слова Хорнера издание talkSPORT.
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