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Руководитель Ред Булл рассказал о трудностях, которые могут появиться в Феррари из-за Хэмилтона

Автоспорт

Посмотрим, кто станет пилотом номер один

Руководитель Ред Булл рассказал о трудностях, которые могут появиться в Феррари из-за Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер поделился мнением о решении итальянской команды Формулы-1 "Феррари" заключить контракт с семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном.

В новом сезоне в составе "Скудерии" будут выступать Хэмилтон и Шарль Леклер.

"В такой команде, как "Феррари", в 2025 году будет два пилота, которые станут отбирать очки друг у друга. На какую лошадь делать ставку в такой ситуации? Нужно поддерживать их обоих, но иногда это приводит к разногласиям внутри команды. У разных команд разные подходы", — приводит слова Хорнера издание talkSPORT.

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