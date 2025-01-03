Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппену удалось вселить страх в своих соперников
Макс проводит отличные сезоны
Фото: twitter.com/F1
Бывший британский пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер высказался по поводу 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона "Королевских гонок" из "Ред Булл" Макса Ферстаппена.
"Я думаю, невозможно соглашаться с теми, кто говорит, что сейчас Ферстаппен не находится в абсолютном топе с такими пилотами, как Хэмилтон, Сенна и Шумахер. Уровень, на котором Макс выступает, неизменно высок. В 2024 году конкуренция на этом поприще была как никогда высокой, но ему удалось вселить страх в своих соперников", — приводит слова Палмера издание Racingnews365.
Ранее Макс Ферстаппен поделился советом для молодых гонщиков.
Популярное сейчас
- Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах
- Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности
- Новый болид Феррари успешно прошёл краш-тесты
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО