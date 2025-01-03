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Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппену удалось вселить страх в своих соперников

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Макс проводит отличные сезоны

Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппену удалось вселить страх в своих соперников

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер высказался по поводу 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона "Королевских гонок" из "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

"Я думаю, невозможно соглашаться с теми, кто говорит, что сейчас Ферстаппен не находится в абсолютном топе с такими пилотами, как Хэмилтон, Сенна и Шумахер. Уровень, на котором Макс выступает, неизменно высок. В 2024 году конкуренция на этом поприще была как никогда высокой, но ему удалось вселить страх в своих соперников", — приводит слова Палмера издание Racingnews365.

Ранее Макс Ферстаппен поделился советом для молодых гонщиков.

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