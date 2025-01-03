  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Издание PlanetF1 назвало лушие пары пилотов в Формуле-1, Ред Булл замкнул топ-3
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Издание PlanetF1 назвало лушие пары пилотов в Формуле-1, Ред Булл замкнул топ-3

Автоспорт

На одну из них полагаются большие надежды

Издание PlanetF1 назвало лушие пары пилотов в Формуле-1, Ред Булл замкнул топ-3

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание PlanetF1 представило рейтинг составов пилотов команд Формулы-1 в 2025 году.

Первое место по версии издания заняла пара гонщиков "Макларена" в лице Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Состав пилотов "Феррари" (Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон) оказался на второй позиции, а топ-3 замкнул состав "Ред Булл" (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон).

Рейтинг составов команд Формулы-1" на сезон 2025 года PlanetF1:

1. "Макларен" (Ландо Норрис, Оскар Пиастри).

2. "Феррари" (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон).

3. "Ред Булл" (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон).

4. "Уильямс" (Карлос Сайнс, Александер Албон).

5. "Мерседес" (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли).

6. "Астон Мартин" (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл).

7. "Хаас" (Эстебан Окон, Оливер Берман).

8. "Рейсинг Буллз" (Юки Цунода, Исак Хаджар).

9. "Кик-Заубер" (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето).

10. "Альпин" (Пьер Гасли, Джек Дуэн).

По теме
yellow-arrow
Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппену удалось вселить страх в своих соперников
yellow-arrow
Руководитель Ред Булл рассказал о трудностях, которые могут появиться в Феррари из-за Хэмилтона
yellow-arrow
Пилот Мерседес может покинуть Формулу-1
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости