Леклер: 24 гонки за сезон – это разумный максимум

Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, какое количество гонок за сезон считает нормальным для пилотов Формулы-1.

"По-прежнему считаю, что 24 гонки — это максимум. Лично я не очень устаю. Гонщики находятся в самых лучших условиях. Мы находимся в самых лучших условиях. Мы делаем все возможное. У нас есть команда для обновления. Нам предстоит многое сделать, чтобы мы были готовы на все 100% от первой гонки до последней, членам команды приходится гораздо сложнее, и Формула-1 должна помнить об этом.

Больше всего я беспокоюсь о личной жизни, о балансе между личной жизнью и профессиональной деятельностью. И, конечно, личной жизни всегда становится все меньше и меньше, чем больше появляется гонок. С другой стороны, я также могу приводить свою семью на гонки и жить своей страстью, поэтому мне не на что жаловаться, но я по-прежнему считаю, что 24 этапа – это, вероятно, разумный максимум" – сказал Шарль.