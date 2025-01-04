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Леклер: 24 гонки за сезон – это разумный максимум
Комментарий пилота
Фото: Getty Images
Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, какое количество гонок за сезон считает нормальным для пилотов Формулы-1.
"По-прежнему считаю, что 24 гонки — это максимум. Лично я не очень устаю. Гонщики находятся в самых лучших условиях. Мы находимся в самых лучших условиях. Мы делаем все возможное. У нас есть команда для обновления. Нам предстоит многое сделать, чтобы мы были готовы на все 100% от первой гонки до последней, членам команды приходится гораздо сложнее, и Формула-1 должна помнить об этом.
Больше всего я беспокоюсь о личной жизни, о балансе между личной жизнью и профессиональной деятельностью. И, конечно, личной жизни всегда становится все меньше и меньше, чем больше появляется гонок. С другой стороны, я также могу приводить свою семью на гонки и жить своей страстью, поэтому мне не на что жаловаться, но я по-прежнему считаю, что 24 этапа – это, вероятно, разумный максимум" – сказал Шарль.
Напомним, что ранее издание PlanetF1
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