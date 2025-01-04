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Ферстаппен: Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом
Трезвый взгляд на дела
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие коррективы нужно внести команде в их подготовку к следующему сезону.
"Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом. Всё просто. Нам обязательно нужно принять меры, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы это знаем.
Я верю, что команда сможет решить проблемы с балансом и некоторые вещи, которые мы не смогли исправить в прошлом году. Мы знаем, что нам нужно лучше справляться с поребриками, кочками и медленными поворотами. Это наши основные слабые стороны" – сказал Макс.
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