  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом

Автоспорт

Трезвый взгляд на дела

Ферстаппен: Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие коррективы нужно внести команде в их подготовку к следующему сезону.

"Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом. Всё просто. Нам обязательно нужно принять меры, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы это знаем.

Я верю, что команда сможет решить проблемы с балансом и некоторые вещи, которые мы не смогли исправить в прошлом году. Мы знаем, что нам нужно лучше справляться с поребриками, кочками и медленными поворотами. Это наши основные слабые стороны" – сказал Макс.

Леклер: 24 гонки за сезон – это разумный максимум

По теме
yellow-arrow
Леклер: 24 гонки за сезон – это разумный максимум
yellow-arrow
Издание PlanetF1 назвало лушие пары пилотов в Формуле-1, Ред Булл замкнул топ-3
yellow-arrow
Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппену удалось вселить страх в своих соперников
формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости