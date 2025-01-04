Ферстаппен: Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие коррективы нужно внести команде в их подготовку к следующему сезону.

"Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом. Всё просто. Нам обязательно нужно принять меры, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы это знаем.

Я верю, что команда сможет решить проблемы с балансом и некоторые вещи, которые мы не смогли исправить в прошлом году. Мы знаем, что нам нужно лучше справляться с поребриками, кочками и медленными поворотами. Это наши основные слабые стороны" – сказал Макс.