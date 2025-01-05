Ферстаппен рассказал, каким хочет видеть свой болид в новом сезоне

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие обновления с точки зрения стиля хочет увидеть на своем болиде в новом сезоне.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть свою новую машину. Ливрея, я надеюсь, будет немного другой. Я как раз сегодня об этом говорил, что мне действительно очень нравятся блестящие машины.

У нас было так много матово-синих машин, но, думаю, иногда просто приятно немного освежить их" – сказал Макс.