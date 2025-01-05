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Ферстаппен рассказал, каким хочет видеть свой болид в новом сезоне
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Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие обновления с точки зрения стиля хочет увидеть на своем болиде в новом сезоне.
"Я с нетерпением жду возможности увидеть свою новую машину. Ливрея, я надеюсь, будет немного другой. Я как раз сегодня об этом говорил, что мне действительно очень нравятся блестящие машины.
У нас было так много матово-синих машин, но, думаю, иногда просто приятно немного освежить их" – сказал Макс.
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