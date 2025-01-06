Ферстаппен рассказал о своих приключениях на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен вспомнил самые яркие моменты очередного этапа Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса.

"Честно говоря, не думаю, что гонка в Лас-Вегасе войдет в мою сотню лучших. Я просто сделал то, что должен. В тот день для меня это было самым важным. Это было здорово.

Я не ложился спать. Встретил Мартина Гаррикса. Он выступал там все выходные. Я встретил его, потому что не покидал трассу до четырех или даже в полшестого утра. К тому времени я уже немного выпил. Было здорово. Мы отлично провели время. А потом вернулись в нашу гостиницу в 8:30-9 утра" – сказал Макс.