В Феррари определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" преобразовала зимнее расписание для тестов Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет Motorsport.

По данным источника, гоночный коллектив планирует, что Хэмилтон будет работать на трассе во Фьорано 20 и 21 января в зависимости от погоды. А в конце месяца отправится в Барселону, где также примет участие в тестах.

Также сообщается, что пока неясно, какой болид будет пилотировать британец сезона-2022 или 2023.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за "Мерседес", он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.