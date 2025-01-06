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В Феррари определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона
Теперь осталось выбрать болид
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" преобразовала зимнее расписание для тестов Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет Motorsport.
По данным источника, гоночный коллектив планирует, что Хэмилтон будет работать на трассе во Фьорано 20 и 21 января в зависимости от погоды. А в конце месяца отправится в Барселону, где также примет участие в тестах.
Также сообщается, что пока неясно, какой болид будет пилотировать британец сезона-2022 или 2023.
В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за "Мерседес", он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.
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