  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Феррари определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Феррари определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона

Автоспорт

Теперь осталось выбрать болид

В Феррари определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" преобразовала зимнее расписание для тестов Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет Motorsport.

По данным источника, гоночный коллектив планирует, что Хэмилтон будет работать на трассе во Фьорано 20 и 21 января в зависимости от погоды. А в конце месяца отправится в Барселону, где также примет участие в тестах.

Также сообщается, что пока неясно, какой болид будет пилотировать британец сезона-2022 или 2023.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за "Мерседес", он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал о своих приключениях на Гран-при Лас-Вегаса
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал, каким хочет видеть свой болид в новом сезоне
yellow-arrow
Ферстаппен: Если мы продолжим так же, в следующем году я не стану чемпионом
Льюис Хэмилтон Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости