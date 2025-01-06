  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ред Булл мог подписать контракт с бывшим пилотом команды
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл мог подписать контракт с бывшим пилотом команды

Автоспорт

Но получили отказ

Ред Булл мог подписать контракт с бывшим пилотом команды

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28-летний тайско-британский автогонщик Александер Албон, представляющий команду "Уильямс", отказал своему предыдущему коллективу "Ред Булл", пишет издание F1oversteer со ссылкой на GP Racing.

Сообщается, что Албон отверг первую версию контракта с австрийской командой. В 2024 году Александер подписал новое соглашение с британским коллективом на сумму £ 2,5 млн в год.

В середине декабря стало известно, что мексиканской гонщик Серхио Перес принял решение покинуть "Ред Булл", а позже пресс-служба австрийской команды объявила новозеландского пилота Лиама Лоусона заменой Пересу на 2025 год.

По теме
yellow-arrow
В Феррари определилась с графиком тестов Льюиса Хэмилтона
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал о своих приключениях на Гран-при Лас-Вегаса
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал, каким хочет видеть свой болид в новом сезоне
Red Bull Александр Албон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости