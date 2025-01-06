Ред Булл мог подписать контракт с бывшим пилотом команды

28-летний тайско-британский автогонщик Александер Албон, представляющий команду "Уильямс", отказал своему предыдущему коллективу "Ред Булл", пишет издание F1oversteer со ссылкой на GP Racing.

Сообщается, что Албон отверг первую версию контракта с австрийской командой. В 2024 году Александер подписал новое соглашение с британским коллективом на сумму £ 2,5 млн в год.

В середине декабря стало известно, что мексиканской гонщик Серхио Перес принял решение покинуть "Ред Булл", а позже пресс-служба австрийской команды объявила новозеландского пилота Лиама Лоусона заменой Пересу на 2025 год.