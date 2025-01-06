Карлос Сайнс показал, как проводит межсезонье

Испанский гонщик Карлос Сайнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проводит время в межсезонье.

"Полностью перезарядился и готов к тренировочным сборам", — подписал фотографии Карлос.

Напомним, в сезоне Формулы-1 2025 года Сайнс будет представлять британскую команду "Уильямс".