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Карлос Сайнс показал, как проводит межсезонье

Автоспорт
Обновлено

Пилот готов к тренировкам

Карлос Сайнс показал, как проводит межсезонье

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик Карлос Сайнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как проводит время в межсезонье.

"Полностью перезарядился и готов к тренировочным сборам", — подписал фотографии Карлос.

Напомним, в сезоне Формулы-1 2025 года Сайнс будет представлять британскую команду "Уильямс".

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Карлос Сайнс
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