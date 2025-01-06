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Ферстаппен: Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие
Пилот высказался о расширении календаря
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу расширения календаря Формулы-1. В прошлом сезоне было проведено 24 Гран-при.
"Алонсо и Хэмилтон однажды пригрозили, что не будут участвовать, если в календаре появится более 22 гонок? Ну а что мы можем поделать? Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие. Вы и сами знаете, что пилоты на протяжении многих лет всегда были самым слабым звеном в цепи", — приводит слова Ферстаппена издание Blick.
Ранее советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко обозначил главное требование к пилоту команды новозеландцу Лиаму Лоусону на сезон-2025.
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