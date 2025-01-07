Ферстаппен рассказал, думает ли о пятом чемпионстве

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие цели ставит перед собой на следующий сезон.

"Я не ожидаю, что мы начнем следующий сезон в качестве фаворитов, но это хороший вызов, мне он нравится. Это приятный вызов попытаться вернуться на вершину, потому что, я думаю, мы все еще недостаточно быстры. Зимой мы имеем нелегкую задачу — двигаться вперед, учиться на ошибках, извлекать уроки из этого сезона, как улучшать машину и достичь большей производительности.

На самом деле я не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом, а просто хочу насладиться этим, посмотреть, где мы находимся в начале года, и довериться команде. Они знают, чего я хочу от машины, и, надеюсь, мы сможем заставить ее работать" – сказал Макс.