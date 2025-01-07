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Ферстаппен рассказал, думает ли о пятом чемпионстве
Правильный подход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какие цели ставит перед собой на следующий сезон.
"Я не ожидаю, что мы начнем следующий сезон в качестве фаворитов, но это хороший вызов, мне он нравится. Это приятный вызов попытаться вернуться на вершину, потому что, я думаю, мы все еще недостаточно быстры. Зимой мы имеем нелегкую задачу — двигаться вперед, учиться на ошибках, извлекать уроки из этого сезона, как улучшать машину и достичь большей производительности.
На самом деле я не думаю слишком много о том, чтобы стать пятикратным чемпионом, а просто хочу насладиться этим, посмотреть, где мы находимся в начале года, и довериться команде. Они знают, чего я хочу от машины, и, надеюсь, мы сможем заставить ее работать" – сказал Макс.
Напомним, что ранее в "Феррари"
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