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Алонсо: Когда вы не очень мотивированы, вам чуть-чуть не хватает энергии
Может пора заканчивать
Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо поделился своими эмоциями от результатов прошедшего сезона.
"Было несколько гонок, в которых мне, возможно, было некомфортно в машине или я не был очень мотивирован. Когда вы не слишком мотивированы или не за что бороться, вам немного не хватает энергии.
У нас были большие ожидания после кампании 2023 года и мы хорошо стартовали в начале года, но потом не смогли улучшать машину в течение сезона. Большинство года мы провели внутри пелотона, а в конце сезона даже ниже" – сказал Фернандо.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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