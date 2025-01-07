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Алонсо: Когда вы не очень мотивированы, вам чуть-чуть не хватает энергии

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Может пора заканчивать

Алонсо: Когда вы не очень мотивированы, вам чуть-чуть не хватает энергии

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Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо поделился своими эмоциями от результатов прошедшего сезона.

"Было несколько гонок, в которых мне, возможно, было некомфортно в машине или я не был очень мотивирован. Когда вы не слишком мотивированы или не за что бороться, вам немного не хватает энергии.

У нас были большие ожидания после кампании 2023 года и мы хорошо стартовали в начале года, но потом не смогли улучшать машину в течение сезона. Большинство года мы провели внутри пелотона, а в конце сезона даже ниже" – сказал Фернандо.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал, думает ли о пятом чемпионстве.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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