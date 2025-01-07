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Двукратный чемпион мира по ралли вынужден прекратить выступление на Дакаре-2025

Автоспорт

Гонщик попал в аварию

Двукратный чемпион мира по ралли вынужден прекратить выступление на Дакаре-2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли "Дакар" Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на "Дакаре"-2025.

"В связи с повреждением шасси на автомобиле №225 (Карлос Сайнс и Лукас Крус), полученным в результате аварии в первой части 48-часовой гонки "Дакар"-2025, с учётом правил ФИА было принято решение снять машину", — приводит заявление ФИА издание AS.

Сообщается, что имеющиеся повреждения на шасси запрещают продолжение гонки по соображениям безопасности.

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