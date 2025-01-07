Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двукратный чемпион мира по ралли вынужден прекратить выступление на Дакаре-2025
Гонщик попал в аварию
62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли "Дакар" Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на "Дакаре"-2025.
"В связи с повреждением шасси на автомобиле №225 (Карлос Сайнс и Лукас Крус), полученным в результате аварии в первой части 48-часовой гонки "Дакар"-2025, с учётом правил ФИА было принято решение снять машину", — приводит заявление ФИА издание AS.
Сообщается, что имеющиеся повреждения на шасси запрещают продолжение гонки по соображениям безопасности.
Популярное сейчас
- Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
- "Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы
- Один из претендентов на Забарного настроен на зимний трансфер
- Пилот Мерседес может покинуть Формулу-1
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025