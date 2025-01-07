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Мерседес заключил контракт с известной компанией по производству спортивных товаров

Автоспорт

Вся экипировка будет сделана индивидуально для каждого пилота

Мерседес заключил контракт с известной компанией по производству спортивных товаров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" заключила многолетний контракт с компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas.

В рамках партнёрства adidas разработает специальный комплект формы с учётом индивидуальных потребностей каждого пилота и члена команды. Вся экипировка будет доступна болельщикам.

"Наше партнёрство с adidas — это чёткое заявление о намерениях, поскольку мы начинаем работать над нашей следующей главой. Adidas — культовый бренд, который разделяет нашу приверженность не только максимальной производительности, но и стилю и изысканности. Таким образом, это будет новаторское сотрудничество, которое по-новому определит, что значит одежда для команд и болельщиков в нашем виде спорта", – сказал руководитель "Мерседеса" Тото Вольф.

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