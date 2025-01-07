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Стала известна зарплата Эдриана Ньюи в Астон Мартин
Солидная сумма
Журналист Sky Sports F1 Крейг Слейтер рассказал о сумме зарплаты Эдриана Ньюи в "Астон Мартин".
"Больше всего я уверен в цифрах, в открытом доступе есть информация про $ 25 млн в год, а премии могут увеличить эту сумму ещё наполовину. Контракт с Ньюи рассчитан на пять лет, но на самом деле он бессрочный, потому что Эдриан является акционером команды.
Представителем Ньюи был Эдди Джордан. Торги начинались с $ 50 млн, но Стролл-старший смог сбить цену. Так мне сказали. Но Мартин Брандл всегда говорил, что Ньюи платят позорно мало, — приводит слова Слейтера Sky Sports.
Напомним, Ньюи начнёт работу в команде уже в марте 2025 года.
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