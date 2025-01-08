Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Бельгии

Формула-1 официально объявила о многолетнем продлении контракта с руководством гоночной трассы "Спа-Франкоршам" (Бельгия).

Этап будет включён в календарь 2026, 2027, 2029 и 2031 года. В 2028 и 2030 годах Гран-при будет уступать своё место другому, пока не названному, этапу.

Сообщается, что соглашение было продлено в том числе из-за последних изменений, включая увеличение вместимости на 10 тыс. мест.

Напомним, Гран-при Бельгии проводится с 1950 года. В 2024 году победителем этапа стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.