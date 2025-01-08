Альпин в ближайшее время объявит о подписании контракта с аргентинским пилотом

Французский гоночный коллектив "Альпин" в скором времени сообщит о заключении контракта с аргентинским гонщиком Франко Колапинто. Об этом сообщило аргентинское издание Ole.

Отметим, что, по информации издания, речь может идти о месте Франко в команде в сезоне-2026. Колапинто также может начать выступать в предстоящем сезоне, если Джек Дуэн будет показывать невпечатляющие результаты. Ожидается, что о заключении соглашения между командой и пилотом может быть объявлено уже на этой неделе.

Ранее Тото Вольф высказался о влиянии Франко Колапинто, выступавшего за "Уильямс" в 2024 году, на подписание Андреа Кими Антонелли.