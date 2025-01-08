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Альпин в ближайшее время объявит о подписании контракта с аргентинским пилотом
Он может выступать за команду с 2026 года
Фото: Твиттер Альпин
Французский гоночный коллектив "Альпин" в скором времени сообщит о заключении контракта с аргентинским гонщиком Франко Колапинто. Об этом сообщило аргентинское издание Ole.
Отметим, что, по информации издания, речь может идти о месте Франко в команде в сезоне-2026. Колапинто также может начать выступать в предстоящем сезоне, если Джек Дуэн будет показывать невпечатляющие результаты. Ожидается, что о заключении соглашения между командой и пилотом может быть объявлено уже на этой неделе.
Ранее Тото Вольф высказался о влиянии Франко Колапинто, выступавшего за "Уильямс" в 2024 году, на подписание Андреа Кими Антонелли.
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