  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Альпин в ближайшее время объявит о подписании контракта с аргентинским пилотом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альпин в ближайшее время объявит о подписании контракта с аргентинским пилотом

Автоспорт

Он может выступать за команду с 2026 года

Альпин в ближайшее время объявит о подписании контракта с аргентинским пилотом

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский гоночный коллектив "Альпин" в скором времени сообщит о заключении контракта с аргентинским гонщиком Франко Колапинто. Об этом сообщило аргентинское издание Ole.

Отметим, что, по информации издания, речь может идти о месте Франко в команде в сезоне-2026. Колапинто также может начать выступать в предстоящем сезоне, если Джек Дуэн будет показывать невпечатляющие результаты. Ожидается, что о заключении соглашения между командой и пилотом может быть объявлено уже на этой неделе.

Ранее Тото Вольф высказался о влиянии Франко Колапинто, выступавшего за "Уильямс" в 2024 году, на подписание Андреа Кими Антонелли.

По теме
yellow-arrow
Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Бельгии
yellow-arrow
Стала известна зарплата Эдриана Ньюи в Астон Мартин
yellow-arrow
Мерседес заключил контракт с известной компанией по производству спортивных товаров
Альпин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости