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ФИА отклонила апелляцию команды Лёба
Окончательное завершение Дакара - 2025
Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила апелляцию команды Dacia Sandriders на снятие девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба с "Дакара"-2025. Об этом пишет портал Motorsport.
"Очень обидно возвращаться в Джидду, а не сидеть в машине и сражаться там. Мы были в часе с четвертью от лидеров, ещё ничего не было потеряно. Решение стюардов, честно говоря, разочаровывает и расстраивает, поскольку оно не основано на веских аргументах. Наша команда предоставила доказательства того, что каркас безопасности по-прежнему был прочным. Даже визуально видно, что он не пострадал. С этим решением трудно согласиться", — приводит слова Лёба портал Motorsport.
Напомним, причиной схода Лёба стала авария на третьем спецучастке марафона. Француз перевернулся на 12-м километре.
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